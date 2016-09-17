Азербайджан в этом году произвел 733 тыс. тонн автомобильного бензина

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август текущего года объем производства нефтепродуктов в стране в стоимостном выражении составил 1 736,2 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9,8% меньше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 732,6 тыс. тонн автомобильного бензина, 120 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 417,1 тыс. тонн керосина, 1 491,5 тыс. тонн дизельного топлива, 416,5 тыс. тонн топочного мазута, 7,7 тыс. тонн смазочных масел, 112,7 тыс. тонн нефтяного битума, 121,1 тыс. тонн. нефтяного кокса.

Производство смазочных масел сократилось на 48,7%, дизельного топлива - 22,5%, нефтяного кокса – 21,9%, автомобильного бензина – 7,1%, керосина – 8,3%. В то же время производство топочного мазута увеличилось в 2,1 раза, нефтяного битума – на 2,5%.

На 1 сентября 2016 года товарные запасы автомобильного бензина составили 11 тыс. тонн, бензина для нефтехимии – 2,7 тыс. тонн, керосина – 31 тыс. тонн, дизельного топлива - 86,8 тыс. тонн, топочного мазута - 10,8 тыс. тонн, смазочных масел - 10,3 тыс. тонн, нефтяного битума - 3,3 тыс. тонн, нефтяного кокса - 7,3 тыс. тонн.