Азербайджан в декабре использовал квоту ОПЕК на 70,5%

В декабре прошлого года ежесуточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 604 тыс. баррелей.

В декабре прошлого года ежесуточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 604 тыс. баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, из них 482 тыс. баррелей составила сырая нефть, 122 тыс. баррелей - конденсат.

Таким образом, Азербайджан использовал квоту ОПЕК на 70,5%.

Отметим, что в рамках сотрудничества ОПЕК+ обязательство Азербайджана по сокращениям до конца 2023 года составляло 33 тыс. баррелей в сутки, а квота ежесуточной добычи сырой нефти - 684 тыс. баррелей.

Квота Азербайджана по добыче нефти на 2024 год составляет 551 тыс. баррелей в сутки.