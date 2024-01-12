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Азербайджан в декабре использовал квоту ОПЕК на 70,5%

Азербайджан в декабре использовал квоту ОПЕК на 70,5% В декабре прошлого года ежесуточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 604 тыс. баррелей.
Энергетика
12 января 2024 г. 14:59
Азербайджан в декабре использовал квоту ОПЕК на 70,5%

В декабре прошлого года ежесуточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 604 тыс. баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, из них 482 тыс. баррелей составила сырая нефть, 122 тыс. баррелей - конденсат.

Таким образом, Азербайджан использовал квоту ОПЕК на 70,5%.

Отметим, что в рамках сотрудничества ОПЕК+ обязательство Азербайджана по сокращениям до конца 2023 года составляло 33 тыс. баррелей в сутки, а квота ежесуточной добычи сырой нефти - 684 тыс. баррелей.

Квота Азербайджана по добыче нефти на 2024 год составляет 551 тыс. баррелей в сутки.

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Версия на английском языке Azerbaijan fulfils OPEC quota by 70.5% in December
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dekabrda OPEC kvotasını 70,5 % istifadə edib

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