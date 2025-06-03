Азербайджан в ближайшие два года запустит 10 СЭС и ВЭС

10:17 Азербайджан в ближайшие два года завершит первый этап развития зеленой энергетики.

Азербайджан в ближайшие два года завершит первый этап развития зеленой энергетики.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на панельной дискуссии в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, в этот период Азербайджан введет в эксплуатацию 10 солнечных (СЭС) и ветряных электростанций (ВЭС): "Строительство ветряной электростанции мощностью 240 МВт будет завершено к концу 2025 года. Заложен фундамент еще 4 станций общей мощностью 1 240 МВт. В этом году мы начнем строительство еще 3 солнечных станций общей мощностью 200 МВт, ведутся подготовительные работы по проекту плавучей солнечной электростанции мощностью 100 МВт".

По его словам, с реализацией этих проектов общим объемом инвестиций в $2,7 млрд ожидается, что доля возобновляемой энергетики в установленной мощности Азербайджана к 2027 году достигнет 33,7%"

Министр сообщил, что Азербайджан намерен увеличить этот показатель до 38% к 2030 году и до 42,5% к 2035 году.

"В течение следующих 5 лет будет развито более 6 ГВт мощностей зеленой энергии на суше и на море, из которых 4 ГВт предназначены для экспорта", - добавил Шахбазов.