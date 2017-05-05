Азербайджан в апреле полностью выполнил обязательства перед ОПЕК

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан предоставил совместной технической комиссии Мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной нефтедобыче за апрель в соответствии с соглашением о сокращении добычи ОПЕК и стран вне картеля. Согласно данным, в апреле ежесуточная добыча по стране составила 781,1 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики.

Из них 726,8 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 54,3 тыс. баррелей – на конденсат. Экспортировано 601,6 тыс. баррелей сырой нефти, 54,3 тыс. баррелей конденсата и 19,0 тыс. баррелей нефтепродуктов в день. Таким образом, в рамках соглашения между 11 странами о сокращении добычи на 558 тыс. баррелей в день, Азербайджан полностью выполнил свои обязательства, ограничив добычу на 35 тыс. баррелей в день.

Отметим, что в январе ежесуточная добыча в Азербайджане составила 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте – 733,3 тыс. баррелей.

Напомним, что 30 ноября прошлого года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря 11 стран, не входящих в ОПЕК, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день. Соглашение действительно в течение 6 месяцев, начиная с 1 января этого года, также предусмотрена вероятность продления соглашения на заседании ОПЕК 25 мая 2017 года.