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Азербайджан в 2024 году увеличил экспорт газа на 5,8%

Азербайджан в 2024 году увеличил экспорт газа на 5,8% Минэнерго Азербайджан в 2024 году экспортировал 25,2 млрд кубометров газа, что на 5,8% превысило показатель аналогичного периода 2023 года.
Энергетика
15 января 2025 г. 09:29
Азербайджан в 2024 году увеличил экспорт газа на 5,8%

Азербайджан в 2024 году экспортировал 25,2 млрд кубометров газа, что на 5,8% превысило показатель аналогичного периода 2023 года.

Как передает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

"В том числе в Европу за 2024 год было поставлено 12,9 млрд кубометров азербайджанского газа, или 51% общего объема экспорта. В Турцию экспортировано 9,9 млрд кубометров газа (39% всего экспорта), в том числе по газопроводу TANAP - 5,6 млрд кубометров", - говорится в публикации.

По данным министра, поставки в Грузию составили 2,4 млрд кубометров (10% всего экспорта).

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Версия на английском языке Azerbaijan posts 5.8% increase in gas exports in 2024
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il Avropaya 13 milyard kubmetrə yaxın qaz ixrac edib

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