Азербайджан в 2024 году увеличил добычу конденсата на 1,7%

Добыча конденсата в Азербайджане в 2024 году составила 5 млн 292,34 тыс. тонн, что на 1,7% выше показателя 2023 года.

Добыча конденсата в Азербайджане в 2024 году составила 5 млн 292,34 тыс. тонн, что на 1,7% выше показателя 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомитета по статистике.

Согласно статданным, в общем объеме нефтедобычи в стране на долю конденсата в отчетный период пришлось 18,2%. Доля нефти составила 81,8% - 23 млн 770,67 тыс. тонн (снижение на 4,4%).

Ранее сообщалось, что добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в 2024 года составила 29 млн 63,01 тыс. тонн (снижение на 3,6% к 2023 году).

Основную долю добываемого в Азербайджане конденсата обеспечивает месторождение "Шахдениз", с которого данная продукция в полном объеме направляется на экспорт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Свой вклад в добычу конденсата вносят: газоконденсатное месторождение Абшерон, введенное в эксплуатацию в июле 2023 года, а также месторождение Умид (блок Умид-Бабек).