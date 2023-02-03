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Президент: Азербайджан в 2023 году ожидает экспорт газа в 24,5 миллиарда кубометров

Президент: Азербайджан в 2023 году ожидает экспорт газа в 24,5 миллиарда кубометров Азербайджан в 2023 году ожидает экспорт газа в 24,5 миллиарда кубометров.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 13:09
Президент: Азербайджан в 2023 году ожидает экспорт газа в 24,5 миллиарда кубометров

Азербайджан в 2023 году ожидает экспорт газа в 24,5 миллиарда кубометров.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"Экспорт природного газа из Азербайджана растет. В 2021 году он составил около 19 миллиардов кубометров, в прошлом году — 22,6 миллиарда кубометров. А в этом году мы ожидаем 24,5 миллиарда кубометров. Это означает, что Меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией успешно выполняется", - подчеркнул глава государства.

Президент также подчеркнул, что Азербайджан расширяет географию поставок газа. "Что касается природного газа, то я уже много раз говорил, что у нас есть запасы природного газа, которых хватит нам и нашим партнерам по крайней мере на 100 лет", - добавил он.

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