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    Азербайджан в 2020 году будет председателем конференции Энергетической Хартии

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Принято решение о председательстве Азербайджана в конференции Энергетической Хартии в 2020 году.

    Как сообщили Report в министерстве энергетики, ввиду того, что Южный газовый коридор будет полностью введен в 2020 году, и Баку будет самым приемлемым местом для проведения мероприятия, Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на проведение конференции Энергетической Хартии. Помимо Азербайджана для председательства в конференции свои кандидатуры выдвинули Армения и Монголия. Была создана конкуренция между 3 странами.

    Однако, в результате усилий Азербайджана, переговоров, проведенных дипломатическими каналами, самым приемлемым местом проведения конференции Энергетической Хартии избран Азербайджан. Армения будет председательствовать в 2021 году, а Монголия в 2022 году.

    Председательство в конференции Энергетической Хартии в очень знаменательный для Азербайджана год с точки зрения энергетической политики, является очередным успехом нашей страны.

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