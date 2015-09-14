Азербайджан в 2016 году сократит трансферт из Госнефтефонда в госбюджет на 42%

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В 2016 году из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в госбюджет прогнозируется трансферт средств в объеме 6,0 млрд. манатов, что на 4,388 млрд. манатов или 42,2% меньше по сравнению с прогнозом на 2015 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на размещенные на официальном сайте министерства финансов проекты государственного и сводного бюджета на 2016 год.

Отмечается, что политика ГНФАР последних двух лет по постепенному сокращению трансфертов в госбюджет продолжится и в 2016 году.

"С учетом предполагаемых результатов существующих в мировой экономике рисков, падения цен на сырье, в частности, сырую нефть (марки Brent) до уровня 40-60 долларов США, по основным параметрам и приоритетным направлениям государственного и сводного бюджетов на 2016-2019 годы подготовлены оптимистичный (цена на нефть - 60 долларов/баррель), базовый (50 долларов/баррель), пессимистичный (40 долларов/баррель) сценарии", - говорится в заявлении министерства.