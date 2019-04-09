Производство электроэнергии в Азербайджане в ближайшие 3 года увеличится более чем на 6%

Правительство Азербайджана ожидает производство электроэнергии в объеме 25,5 млрд кВт/ч в 2019 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в специальном издании Германо-азербайджанской торговой палаты Market Analysis Azerbaijan 2019 ("Анализ рынка Азербайджан-2019").

Согласно изданию, данный показатель будет расти на 2% в год и достигнет 27,1 млрд кВт/ч в 2022 году: "В 2006-2017 годы в сектор вложено 6,1 млрд долларов инвестиций. С 2017 года объем инвестиций увеличился".