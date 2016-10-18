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    Азербайджан увеличит долю альтернативных источников энергии до 20% к 2020 году

    Газовые выбросы до 2030 года планируется уменьшить на 35%

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан планирует уменьшить газовые выбросы на 35% до 2030 года. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Аким Бадалов на пресс-конференции, проходящей в рамках VII Международного форума “Энергия для устойчивого развития”.

    По словам А.Бадалова, в прошлом году в Азербайджане 2 млрд кВт/час энергии было произведено в секторе альтернативной энергетики.

    А.Бадалов отметил, что доля альтернативных источников энергии в энергобалансе страны в настоящее время равна 16%, к 2020 году ее планируется увеличить до 20%, а к 2030-му – до 25%. 

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