Азербайджан увеличит долю альтернативных источников энергии до 20% к 2020 году

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан планирует уменьшить газовые выбросы на 35% до 2030 года. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Аким Бадалов на пресс-конференции, проходящей в рамках VII Международного форума “Энергия для устойчивого развития”.

По словам А.Бадалова, в прошлом году в Азербайджане 2 млрд кВт/час энергии было произведено в секторе альтернативной энергетики.

А.Бадалов отметил, что доля альтернативных источников энергии в энергобалансе страны в настоящее время равна 16%, к 2020 году ее планируется увеличить до 20%, а к 2030-му – до 25%.