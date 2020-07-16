Азербайджан увеличил выработку солнечной энергии

Выработка солнечной энергии в стране увеличилась на 5,7%

В январе-июне этого года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане выработано продукции и оказано услуг в объеме 1 013,1 млн манатов, что на 12,1% больше показателя годом ранее.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов увеличилось на 0,5% - до 153,9 млн манатов.

За прошедшие шесть месяцев в Азербайджане выработано 12 715,7 млн кВт/ч электроэнергии, что на 6,2% больше показателя января-июня 2019 года.

Производство на гидроэлектростанциях сократилось на 23,1% - до 665,6 млн кВт/часов, на тепловых электростанциях увеличилось на 9,1% - до 11 580 млн кВт/часов.

За отчетный период в Азербайджане выработано 53,1 млн кВт/часов ветровой энергии, что на 8% меньше показателя за 2019 год.

Выработка солнечной энергии в стране увеличилась на 5,7% и составила 22,3 млн кВт/час.