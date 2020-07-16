О нас
Report Georgia

Азербайджан увеличил выработку солнечной энергии

Азербайджан увеличил выработку солнечной энергии Выработка солнечной энергии в стране увеличилась на 5,7%
Энергетика
16 июля 2020 г. 12:41
Азербайджан увеличил выработку солнечной энергии

В январе-июне этого года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане выработано продукции и оказано услуг в объеме 1 013,1 млн манатов, что на 12,1% больше показателя годом ранее.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов увеличилось на 0,5% - до 153,9 млн манатов.

За прошедшие шесть месяцев в Азербайджане выработано 12 715,7 млн кВт/ч электроэнергии, что на 6,2% больше показателя января-июня 2019 года.

Производство на гидроэлектростанциях сократилось на 23,1% - до 665,6 млн кВт/часов, на тепловых электростанциях увеличилось на 9,1% - до 11 580 млн кВт/часов.

За отчетный период в Азербайджане выработано 53,1 млн кВт/часов ветровой энергии, что на 8% меньше показателя за 2019 год.

Выработка солнечной энергии в стране увеличилась на 5,7% и составила 22,3 млн кВт/час.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda günəş enerjisinin istehsalı 6% artıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Азербайджан экспортировал нефтепродуктов на 163 млн долларов в этом году
Азербайджан экспортировал нефтепродуктов на 163 млн долларов в этом году
16 июля 2020 г. 12:57
Доходы Азербайджана от экспорта газа выросли на 20%
Доходы Азербайджана от экспорта газа выросли на 20%
16 июля 2020 г. 12:25
Азербайджан сократил экспорт сырой нефти на 3%
Азербайджан сократил экспорт сырой нефти на 3%
16 июля 2020 г. 12:15
Беларусь продолжает закупку нефти у США
Беларусь продолжает закупку нефти у США
16 июля 2020 г. 11:50
SOCAR в этом году транспортирует 585 тыс. тонн нефти
SOCAR в этом году транспортирует 585 тыс. тонн нефти
16 июля 2020 г. 11:38
Экспорт газа по Шахдениз вырос на 19%
Экспорт газа по "Шахдениз" вырос на 19%
16 июля 2020 г. 11:01
Добыча товарного газа в Азербайджане выросла на 15%
Добыча товарного газа в Азербайджане выросла на 15%
16 июля 2020 г. 10:29
Цена на азербайджанскую нефть вновь достигла 45 долларов
Цена на азербайджанскую нефть вновь достигла 45 долларов
16 июля 2020 г. 10:25
Вице-президент SOCAR принял участие в онлайн-встрече Руководящего комитета GGFR
ФотоВице-президент SOCAR принял участие в онлайн-встрече Руководящего комитета GGFR
15 июля 2020 г. 18:17
В Азербайджане снизилось потребление газа в промышленном секторе
В Азербайджане снизилось потребление газа в промышленном секторе
15 июля 2020 г. 17:50

Последние новости

13:56
Завтра в Азербайджане ожидается до 38 градусов тепла Экология
13:46
ВидеоГотовы ли вы идти на войну? - ОПРОС Мультимедиа
13:45
В Афганистане за сутки из-за COVID-19 скончался 21 человек Другие страны
13:44
В президента Южной Кореи бросили ботинок Другие страны
13:25
Доля доллара США в инвестпортфеле ГНФАР превысила 68% Финансы
13:20
ФотоОмбудсмен Азербайджана посетила раненых военных Нагорно-карабахский конфликт
13:17
МИД: РФ сделает все возможное для снижения напряженности между Арменией и Азербайджаном Нагорно-карабахский конфликт
12:57
Азербайджан экспортировал нефтепродуктов на 163 млн долларов в этом году Энергетика
12:45
ФотоВидеоПеред посольством Армении в Грузии проходит акция протеста Нагорно-карабахский конфликт
12:41
Азербайджан увеличил выработку солнечной энергии Энергетика
12:25
Доходы Азербайджана от экспорта газа выросли на 20% Энергетика
12:16
Ученые объяснили ошибочные результаты тестов на коронавирус Здравоохранение
12:15
Азербайджан сократил экспорт сырой нефти на 3% Энергетика
12:11
ГНФАР увеличил активы почти на 2 млрд долларов Финансы
11:57
В Азербайджане родились 1 258 близнецов и 42 тройняшки Социальная защита
Вся новостная лента