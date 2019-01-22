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    Азербайджан увеличил прокачку газа по магистральным газопроводам

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В 2018 году по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 23 487,8 млн кубометров газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в транспортировке по магистральным газопроводам по сравнению с соответствующим периодом 2017 года наблюдался рост на 6,2%.

    На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) приходится 35,7% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам. По данному трубопроводу транспортировано 8 386,9 млн кубометров газа (газ с "Шахдениз" - REP.).

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