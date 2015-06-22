Азербайджан увеличил производство ветровой энергии

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года на ветровых электростанциях Азербайджана произведено 2,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, кроме того, за отчетный период солнечными электростанциями выработано 1,2 млн. кВт/ч электроэнергии. За этот период производство энергии на тепловых электростанциях выросло на 1,3% и составило 8 828,0 млн. кВт/ч, на водных электростанциях - на 27,4% до 709,4 млн. кВт/ч.

За первые пять месяцев этого года в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром было произведено продукции и оказано услуг в объеме 829,2 млн. манатов, что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем произведенной продукции в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов вырос на 7,0% до 91,0 млн. манатов.