Азербайджан увеличил производство прямогонного бензина на 45%

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В течение января-сентября 2014 года нефтеперерабатывающие заводы Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) произвели в общем 911,7 тыс. тонн автомобильного бензина. По сравнению с январем-сентябрем 2013 года производство автомобильного бензина в стране сократилось на 13,3%. Как передает Report, об этом говорится в отчете Госкомстата.

По данным на 1 октября 2014 года, на складах предприятий накопилось 51,4 тыс. тонн нереализованной продукции, что на 114% больше, чем на 1 октября 2013 года.

Следует отметить, что в настоящее время на бакинских НПЗ производится только бензин марки Ai-92. Производство бензина Ai-95 приостановлено и в данный момент импортируется в страну под маркой Premium. Цена на бензин марки Ai-92 (0,7 манатов/литр) регулируется государством. Согласно постановлению Кабинета министров, цены на бензин марки Premium являются свободными и в настоящее время составляют на автозаправочных станциях 0,95 манатов/литр.

Кроме того, в течение 9 месяцев произведено 144,8 тыс. тонн прямогонного бензина, предназначенного для химической промышленности. Его производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 44,5%.

Отметим, что в 2013 году в Азербайджане было произведено 1,407 млн. тонн автомобильного и 125 тыс. тонн прямогонного бензина.