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Азербайджан увеличил производство метанола более чем на 14%

Азербайджан увеличил производство метанола более чем на 14% В январе-октябре этого года в Азербайджане было произведено 411,7 тыс. тонн метанола (метилового спирта).
Энергетика
17 ноября 2020 г. 15:30
Азербайджан увеличил производство метанола более чем на 14%

В январе-октябре этого года в Азербайджане было произведено 411,7 тыс. тонн метанола (метилового спирта).

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 14,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

На 1 ноября этого года в стране сформировано 10 тысяч тонн готовой продукции.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan metanol istehsalını 14%-dən çox artırıb

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