Азербайджан увеличил производство метанола более чем на 14%

В январе-октябре этого года в Азербайджане было произведено 411,7 тыс. тонн метанола (метилового спирта).

В январе-октябре этого года в Азербайджане было произведено 411,7 тыс. тонн метанола (метилового спирта).

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 14,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

На 1 ноября этого года в стране сформировано 10 тысяч тонн готовой продукции.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год.