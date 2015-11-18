Азербайджан увеличил производство мазута

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь текущего года объем производства нефтепродукции в стране составил 2 047,7 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 1,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 573,5 тыс. тонн керосина, 19,5 тыс. тонн смазочных масел, 1 020,5 тыс. тонн автомобильного бензина, 2 362,8 тыс. тонн дизельного топлива, 302,9 тыс. тонн мазута, 142,0 тыс. тонн битума, 162,5 тыс. тонн бензина для нефтехимии.

Производство керосина сократилось на 2,4%, смазочных масел - 57,2%, автомобильного бензина - 0,3%, дизельного топлива - 0,9%, битума - 32,3%, бензина для нефтехимии - 5%. В то же время производство мазута выросло на 61,3%.