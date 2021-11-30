Азербайджан увеличил производство электроэнергии

Производство электроэнергии по республике в январе-октябре составило 22 млрд 855,8 млн кВт/ч, увеличившись на 1 млрд 554,4 млн кВт/ч, сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

Производство электроэнергии по республике в январе-октябре составило 22 млрд 855,8 млн кВт/ч, увеличившись на 1 млрд 554,4 млн кВт/ч, сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

За отчетный период производство электроэнергии на ТЭС составило 21 млрд 458,6 млн кВт/ч (+ 1 млрд 394,8 млн кВт/ч), на ГЭС – 11 млрд 08,9 млн кВт/ч (+ 162,5 млн кВт/ч), из других источников (ВЭС, СЭС и БЗСТБО) - 288,3 млн кВт/ч (- 2,9 млн кВт/ч).

На ветряных электростанциях выработано 77 млн кВт/ч, на солнечных электростанциях – 48,5 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 162,8 млн кВт/ч.

В январе-октябре ОАО "Азерэнержи" выработано 23 млрд 504,3 млн кВт/ч электроэнергии (ТЭС - 19 млрд 525,3 млн, ГЭС - 979 млн), Государственной энергетической службой Нахчыванской АР - 379,1 млн кВт/ч (ТЭС - 216,8 млн, ГЭС - 117,4 млн, СЭС - 44,9 млн), независимыми электростанциями - 1 млрд 915,7 млн кВт/ч, ВЭС "Азеришыг" - 56,7 млн кВт/ч.