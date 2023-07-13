Азербайджан увеличил производство электроэнергии на 3%

В первом полугодии текущего года в Азербайджане произведено 13 млрд 907,9 млн киловатт-часов электроэнергии, что на 2,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии текущего года в Азербайджане произведено 13 млрд 907,9 млн киловатт-часов электроэнергии, что на 2,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в Twitter.

"За 6 месяцев тепловыми электростанциями (ТЭС) выработано 12 826,1 млн киловатт-часов электроэнергии, возобновляемыми источниками, включая воду, - 1 081,8 млн киловатт-часов электроэнергии. 82,4% выработки энергии из возобновляемых источников или 891 млн киловатт- часов пришлось на долю ГЭС, 126,8 млн киловатт-часов - завода по сжиганию твердых бытовых отходов, принадлежащего ОАО Təmiz Şəhər, 32,3 млн киловатт-часов - солнечных электростанций, 31,7 млн киловатт-часов - ветряных электростанций", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, за отчетный период объем экспорта электроэнергии составил 1 265,2 млн киловатт-часов, а объем импорта – 137,5 млн киловатт-часов.