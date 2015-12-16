​Азербайджан увеличил производство автомобильного бензина

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь текущего года объем производства нефтепродуктов в стране составил 2 253,1 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 3% меньше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 1 124,5 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 1,6% больше аналогичного показателя за прошлый год.

Объем производства мазута составил 305,3 тыс. тонн, что на 54% больше соответствующего периода прошлого года.

Также произведено 184,9 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 633,9 тыс. тонн керосина, 2 611,4 тыс. тонн дизельного топлива, 24,9 тыс. тонн смазочных масел, 159,2 тыс. тонн битума.

Производство бензина для нефтехимии сократилось на 4%, керосина - 2,3%, дизельного топлива - 1,9%, смазочных масел - 51,2%, битума - 30%.