Азербайджан увеличил производство автобензина на 7%

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль текущего года в Азербайджане произведено 730,1 тыс. тонн автомобильного бензина. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,2% больше аналогичного периода прошлого года.

На 1 августа запасы готовой продукции составили 31,5 тыс. тонн автобензина.

За 7 месяцев года произведено 1,125 млн тонн дизтоплива, 353,8 тыс. тонн керосина, 243,8 тыс. тонн топочного мазута. Производство дизтоплива сократилось на 16,8%, керосина – 8,2%, топочного мазута – на 39,9%.

За отчетный период в стране произведено 116,1 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 19,5 тыс. тонн смазочных масел, 103,4 тыс. тонн нефтяного битума, 128,4 тыс. тонн нефтяного кокса. Производство бензина для нефтехимии увеличилось на 1,5%, смазочных масел – в 3,8 раза, нефтяного битума – на 21,1%, нефтяного кокса – 14,2%.

Объем производства нефтепродуктов в стране в стоимостном выражении составил 1 567,3 млн манатов, что на 7,8% меньше, чем в прошлом году.