Азербайджан увеличил производство автобензина на 11%

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года объем производства нефтепродуктов в стране в стоимостном выражении составил 1 139,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,1% меньше аналогичного периода прошлого года.

За 5 месяцев произведено 524,1 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 11.3% больше соответствующего периода прошлого года. На 1 июня запасы готовой продукции составили 52,7 тыс. тонн автобензина.

За отчетный период произведено 86 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 9,1 тыс. тонн смазочных масел, 60,3 тыс. тонн нефтяного битума, 84,4 тыс. тонн нефтяного кокса. Производство бензина для нефтехимии увеличилось на 8,9%, смазочных масел – на 82%, нефтяного битума – на 26,4%, нефтяного кокса – 21,8%.

В январе-мае произведено 254,4 тыс. тонн керосина, 807,6 тыс. тонн дизтоплива, 241,2 тыс. тонн мазута. За отчетный период производство керосина сократилось на 7,6%, топочного мазута – на 35,6%, дизтоплива – на 17,7%.

На 1 июня запасы готовой продукции составили 2,5 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 12,4 4 тыс. тонн керосина, 119,4 тыс. тонн дизтоплива, 7,8 4 тыс. тонн топочного мазута, 7,1 тыс. тонн смазочных масел, 4,8 тыс. тонн нефтяного битума, 12 тыс. тонн нефтяного кокса.