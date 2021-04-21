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Азербайджан увеличил продажи газа за рубеж на 40%

Азербайджан увеличил продажи газа за рубеж на 40% За этот период в систему газопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) закачано 27 млн кубометров газа
Энергетика
21 апреля 2021 г. 11:37
Азербайджан увеличил продажи газа за рубеж на 40%
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В январе-марте этого года Азербайджан продал за рубеж около 5 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за три месяца текущего года.

По данным, это примерно на 39,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые 3 месяца этого года в Турцию было экспортировано 3 млрд кубометров (рост на 15,8%), в Европу - примерно 1,1 млрд кубометров, а в Грузию - 784 млн кубометров.

За этот период в систему газопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) закачано 27 млн кубометров газа.

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Версия на английском языке Azerbaijan boosts gas sales abroad by 40%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xaricə qaz satışını 40% artırıb

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