Азербайджан увеличил потребление нефтепродуктов на 23%

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2016 года объем потребления основных видов нефтепродуктов в Азербайджане составил 3,3 млн тонн. Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 22,6% больше соответствующего показателя 2015 года.

В структуре потребления 28,3% или 932,2 тыс. тонн пришлось на долю автомобильного бензина. Это означает сокращение в годовом выражении на 5,4%.

За 9 месяцев этого года на долю мазутного топлива пришлось 25%, дизельного топлива - 23,5%, керосина для авиации и других видов - 7,2%, бензина для нефтехимии - 4,1%, нефтяного битума - 4,2%, иных нефтепродуктов - 3,6%, сжиженного газа - 3,1%, смазочных масел - 1% общего объема потребления в стране. Так, за отчетный период потреблено 825,8 тыс. тонн топочного мазута, 776,9 тыс. тонн дизельного топлива, 236,3 тыс. тонн керосина для авиации и других видов, 134,8 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 137,8 тыс. тонн нефтяного битума, 117,9 тыс. тонн иных нефтепродуктов, 102,4 тыс. тонн сжиженного газа, 32,6 тыс. тонн смазочных масел.

Производство дизельного топлива выросло на 1,5%, топочного мазута – в 2,3 раза, керосина для авиации и других видов – на 59,7%, нефтяного битума – на 9,2%, сжиженного газа – 18,6%, смазочных масел – 3,5%, иных нефтепродуктов – в 3,1 раза. Производство бензина для нефтехимии сократилось на 14,7%.