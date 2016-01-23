​Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В ноябре 2015 года из Азербайджана в Турцию транспортировано 574,54 млн. кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Организации по урегулированию энергетического рынка Турции. Азербайджанский газ составил 12,57% общего газового импорта Турции за отчетный месяц.

В ноябре 2015 года объемы импортируемого из Азербайджана газа в годовом исчислении выросли на 0,10%.

По информации, за отчетный период по трубопроводам Турции импортировано в целом 3,655 млрд. кубометров природного газа. Из них 2,376 млрд. кубометров приходится на долю России, 703,96 млн. кубометров - Ирана, 574,54 млн. кубометров - Азербайджана.

Отметим, что согласно газовому соглашению между Азербайджаном и Турцией, подписанному в марте 2001 года, в эту страну экспортируется природный газ, добываемый в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз". Азербайджанский газ экспортируется в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум. Поставки азербайджанского газа в Турцию в рамках данного проекта начаты в июле 2007 года.