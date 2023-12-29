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Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию более чем на 20%

Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию более чем на 20% В январе-октябре 2023 года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 8 млрд 609,31 млн кубометров природного газа.
Энергетика
29 декабря 2023 г. 11:28
Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию более чем на 20%

В январе-октябре 2023 года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 8 млрд 609,31 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDC).

Согласно информации, это на 20,1% больше, чем за первые 10 месяцев 2022 года.

В октябре этого года Азербайджан экспортировал в Турцию 718,91 млн кубометров природного газа. Это на 5,53% меньше, чем за тот же месяц 2022 года. 21,4% общего импорта природного газа Турции пришлось на Азербайджан.

Таким образом, Азербайджан стал второй страной-экспортером природного газа в Турцию. Россия заняла первое место.

В октябре Турция импортировала в общей сложности 3 млрд 358,23 млн кубометров природного газа, что на 3,71% больше, чем за тот же месяц 2022 года. В 10-м месяце года из России в Турцию было экспортировано 1 млрд 985,99 млн кубометров природного газа. Это в 2,1 раза больше, чем в октябре 2022 года.

Алжир, занявший третье место, транспортировал в Турцию 448,98 млн кубометров газа. Это на 29,17% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Отметим, что природный газ, добываемый на азербайджанском месторождении "Шахдениз", транспортируется в Турцию. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

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