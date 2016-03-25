Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В январе этого года из Азербайджана в Турцию транспортировано 594,46 млн. кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Управления по регулированию энергетического рынка Турции.

В отчетный месяц транспортируемый из Азербайджана газ составил 11,02% от общего импорта газа Турции. Объем импортированного из Азербайджана в январе этого газа на 2,96% превысил показатель аналогичного периода прошлого года.

Согласно информации, в отчетный месяц через газопроводы в Турцию в целом транспортировано 4,232 млрд. кубометров газа, 2,785 млрд. кубометров из которых приходится на долю России, 852,88 - Ирана, 594,46 - Азербайджана.

Отметим, что согласно газовому соглашению между Азербайджаном и Турцией, подписанному в марте 2001 года, добываемый в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз" природный газ экспортируется в эту страну. Азербайджанский газ экспортируется в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум. Поставки азербайджанского газа в Турцию в рамках данного проекта начаты в июле 2007 года.