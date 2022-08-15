Азербайджан увеличил поставки бензина марки "АИ-98" из Беларуси

В январе-июне 2022 года в Азербайджан было завезено 749,56 тонн автомобильного бензина марки "АИ-98" ("Супер") на сумму 821,02 тыс. долларов США.

В январе-июне 2022 года в Азербайджан было завезено 749,56 тонн автомобильного бензина марки "АИ-98" ("Супер") на сумму 821,02 тыс. долларов США.

Согласно расчетам Report на основе данных Госкомстата, это на 35,5% меньше в стоимостном выражении и на 52% - в количественном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период из Беларуси было закуплено 482,27 тонн (+2 раза) продукции на сумму 528,4 тыс. долларов (рост в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом), из Румынии - 267,29 тонн (-80%) на сумму 292,62 тыс. долларов (-73%).

Из 2 684 тонн бензина "АИ-98", импортированного Азербайджаном в прошлом году, 49,4% пришлось на поставки из Румынии, 38% - Литвы, 8,8% - Беларуси и 3,8% - Греции.