​Азербайджан увеличил объем экспорта нефти с порта Новороссийск

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) за май этого года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 169 559,730 тонн сырой нефти, что равно 10,02% от общего объема экспорта.

Как сообщили Report в SOCAR, объем экспорта нефти с порта Новороссийск вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За май этого года объем экспортируемой из порта Супса (Черное море, Грузия) сырой нефти по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличился на 5,03%, составив 169 425,552 тонн, что равно 10,01% от общего объема экспорта.

За отчетный период наблюдается сокращение объема экспорта сырой нефти из порта Джейхан (Средиземное море, Турция). Так, объем экспорта нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 18,56%, составив 1 352 966,632 тонн, что равно 79,97% от общего объема экспорта.

Напомним, что за май 2015 года общий объем сырой нефти, экспортируемой SOCAR из трех портов, сократился на 11,3% и составил 1 691 951,914 тонн.

За январь-май этого года SOCAR в целях экспорта отгрузила из порта Новороссийск 678 046,608 тонн сырой нефти, что равно 7,42% от общего объема экспорта. Объем экспортируемой из порта Новороссийск сырой нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 60,05%.

За указанный период объем экспортируемой из порта Супса сырой нефти сократился на 2,04% и составил 1 185 880,084 тонн, что равно 12,97% от общего объема экспорта.

За отчетный период наблюдается сокращение объема сырой нефти, экспортируемой из порта Джейхан. Так, объем отгруженной из порта сырой нефти сократился на 13,79%, составив 7 278 248,361 тонн, что равно 79,61% от общего объема экспорта.

Напомним, что за январь-май 2015 года общий объем сырой нефти, экспортируемой SOCAR из трех портов, сократился на 0,94% и составил 9 142 178,053 тонн.