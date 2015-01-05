Азербайджан увеличил объем экспорта авиатоплива на 34%

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) в декабре 2014 года экспортировало 99 тонн автомобильного бензина, 106,205 тыс. тонн дизельного топлива, 20,618 тыс. тонн авиатоплива и 119 тонн печного мазута.

Как сообщили Report из SOCAR, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем экспортированного автомобильного бензина увеличился на 90,4%, дизельного топлива - на 40,5%, а авиатоплива - на 34%.

В целом, в течение 2014 года экспорт автомобильного бензина сократился на 33,8% и составил 9,432 тыс. тонн, экспорт дизельного топлива возрос на 10,3% и составил 992,725 тыс. тонн. Экспорт авиатоплива также возрос на 49,8% и составил 196,729 тыс. тонн. Что же касается экспорта печного мазута, он остался неизменным (657 тонн).

По сравнению с декабрем 2013 года, в декабре 2014 года цена 1 тонны этилированного бензина на мировом рынке упала на 40,8% и составила 563,85 долларов, авиатопливо подешевело на 38,3% и составило 608,02 долларов. На 40,2% подешевело также и дизельное топливо и составило 555,23 доллара. Однопроцентный серный мазут также подешевел на 47,4% и составил 323,98 долларов.