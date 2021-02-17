Азербайджан увеличил импорт электроэнергии на 20%

Экспорт электроэнергии за отчетный период увеличился на 61,6 млн кВт/ч в годовом выражении - до 175,1 млн кВт/ч

В январе этого года импорт электроэнергии в Азербайджан составил 11 млн кВт/ч, что на 1,8 млн кВт/ч или на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

В прошлом месяце из Ирана было импортировано 3,3 млн кВт/ч, из России - 7,7 млн кВт/ч, из Грузии - 0,004 млн кВт/ч.

Экспорт электроэнергии за отчетный период увеличился на 61,6 млн кВт/ч в годовом выражении - до 175,1 млн кВт/ч. За месяц в Иран было экспортировано 3,4 млн кВт/ч электроэнергии, в Турцию - 12,7 млн кВт/ч, в Россию - 7,2 млн кВт/ч, в Грузию - 151,8 млн кВт/ч.