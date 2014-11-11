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    Азербайджан увеличил экспорт авиационного керосина

    Экспорт авиационного керосина за 10 месяцев превысил весь прошлогодний экспорт

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в течение января-октября 2014 года экспортировала 158,855 тыс. тонн авиационного керосина. Как сообщили Report в SOCAR, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт авиационного керосина увеличился на 46,2%.

    Отметим, что за 10 месяцев текущего года экспорт данного нефтепродукта превысил показатель экспорта за весь 2013 год. Для сравнения отметим, что в прошлом году на мировой рынок было поставлено 131,322 тыс. тонн авиационного керосина.

    В течение октября стоимость 1 тонны авиационного керосина на мировом рынке составляла 807,22 доллара. 

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