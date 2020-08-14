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Азербайджан увеличил экспорт сырой нефти

Азербайджан увеличил экспорт сырой нефти В январе-июле Азербайджан экспортировал 19,558 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов
Энергетика
14 августа 2020 г. 13:29
Азербайджан увеличил экспорт сырой нефти

В январе-июле Азербайджан экспортировал 19,558 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, общей стоимостью 6,398 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, объем экспортируемой сырой нефти и нефтепродуктов в годовом сравнении вырос на 0,02%, а их стоимость снизилась - на 33%.

В отчетном периоде доля экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, в структуре экспорта Азербайджана составила 70,07%.

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