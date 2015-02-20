Азербайджан увеличил экспорт сырой нефти

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Согласно показателям счетчиков, за январь текущего года Азербайджан экспортировал 2,862 млн. тонн сырой нефти, что на 3,60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 2,3 млн. тонн нефти экспортировано по нефтепроводу БТД (Баку-Тбилиси-Джейхан), 375,6 тыс. тонн - по нефтепроводу Баку-Супса, 84,9 тыс. тонн - по Северному трубопроводу (Баку-Новороссийск), 118,1 тыс. тонн - посредством железнодорожной дороги. Это означает рост на 3,1%, сокращение на 0,5% и рост на 0,1% соответственно по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Экспорт сырой нефти посредством железнодорожной дороги вырос на 38,3% по сравнению с январем прошлого года.

Согласно данным таможенных деклараций, за отчетный месяц из страны было экспортировано 2,356 млн. тонн сырой нефти на сумму в размере 1,065 млрд. долларов. Таким образом, объемы экспорта сырой нефти в январе выросли на 21,6%, стоимость снизилась на 34,2%.

За отчетный период экспорт нефтепродукции вырос в годовом исчислении на 73,2% и составил 178,6 тыс. тонн. Отметим, что общая стоимость экспортируемой нефтепродукции за последний год снизилась на 21,7% и составила в январе 55,1 млн. долларов.