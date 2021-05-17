Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 80%

За январь-апрель текущего года Азербайджан экспортировал природный газ в объеме 7 млрд 837 млн 583,3 тыс. кубометров.

За январь-апрель текущего года Азербайджан экспортировал природный газ в объеме 7 млрд 837 млн 583,3 тыс. кубометров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, за прошедшие 4 месяца стоимость экспортируемого Азербайджаном природного газа составила 1 млрд 131 млн 480,27 тыс. долларов США.

В январе-апреле этого года объем экспортируемого природного газа вырос на 79,53%, стоимость - на 37,74%.

Доля природного газа в общем экспорте Азербайджана за отчетный период составила 17,78%.