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Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 80%

Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 80% За январь-апрель текущего года Азербайджан экспортировал природный газ в объеме 7 млрд 837 млн 583,3 тыс. кубометров.
Энергетика
17 мая 2021 г. 17:08
Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 80%

За январь-апрель текущего года Азербайджан экспортировал природный газ в объеме 7 млрд 837 млн 583,3 тыс. кубометров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, за прошедшие 4 месяца стоимость экспортируемого Азербайджаном природного газа составила 1 млрд 131 млн 480,27 тыс. долларов США.

В январе-апреле этого года объем экспортируемого природного газа вырос на 79,53%, стоимость - на 37,74%.

Доля природного газа в общем экспорте Азербайджана за отчетный период составила 17,78%.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases natural gas export by nearly 80 percent
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan təbii qaz ixracını 80%-dək artırıb

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