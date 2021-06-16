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Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 68%

Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 68% За январь-май текущего года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал природный газ в объеме 9 млрд 174 млн 562,13 тыс. кубометров.
Энергетика
16 июня 2021 г. 11:13
Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 68%

За январь-май текущего года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал природный газ в объеме 9 млрд 174 млн 562,13 тыс. кубометров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, за последние пять месяцев стоимость экспортируемого из Азербайджана природного газа составила 1 млрд 335 млн 749,12 тыс. долларов США.

Объем экспортируемого природного газа за январь-май текущего года возрос на 68%, а его стоимость на 28,6%.

За первые пять месяцев этого года доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 17,98%.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases natural gas export by 68 percent
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan təbii qaz ixracını 68 % artırıb

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