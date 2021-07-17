Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 57%

За январь-июнь текущего года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал природный газ в объеме 10,379 млрд кубометров.
Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.
Согласно информации, за прошедшие 6 месяцев стоимость этих объемов экспорта составила 1,586 млрд долларов США.
В январе-июне этого года объем экспортируемого природного газа увеличился на 57,3%, а стоимость - на 25,9%.
За первые 6 месяцев этого года доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 18%.