Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 56,4%

С января по июль текущего года экспорт газа из Азербайджана составил 12,061 млрд кубометров.

С января по июль текущего года экспорт газа из Азербайджана составил 12,061 млрд кубометров.

Как передает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 56,4% больше.

За 7 месяцев 2021 года объем экспортируемого из Азербайджана природного газа вырос на 35,4%, составив 2,015 млрд кубометров.

Из этого объема 6,793 млрд кубометров природного газа было экспортировано в Турцию, 2,561 млрд кубометров - в Италию.

Кроме того, в Грузию было экспортировано 2,094 млрд кубометров, в Грецию - 344 млн кубометров, в Болгарию - 134 млн кубометров, в Иран - 132,8 млн кубометров природного газа.

Общая стоимость природного газа, экспортируемого в Турцию в январе-июле, составила 974 млн долларов США, в Италию - 658 млн долларов.

Также в январе-июле текущего года из Азербайджана в Грузию было экспортировано природного газа на сумму 261,7 млн долларов, в Грецию - 96 млн долларов, в Болгарию - 19 млн долларов, в Иран - 5 млн долларов.