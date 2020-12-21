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Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 14 %

Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 14 % В январе-ноябре этого года продажи газа Азербайджаном за рубеж составили 12 млрд кубометров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Энергетика
21 декабря 2020 г. 15:06
Азербайджан увеличил экспорт природного газа на 14 %

В январе-ноябре этого года продажи газа Азербайджаном за рубеж составили 12 млрд кубометров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за 11 месяцев текущего года.

За 11 месяцев текущего года экспорт газа в Турцию возрос на 21,1% - до 10 млрд кубометров газа. Объем экспортируемого в Грузию газа составил 2 млрд кубометров.

Отметим, что в Турцию природный газ поставляется по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). В Грузию же транспортируется по газопроводам Баку-Тбилиси-Эрзурум и Газимамед-Газах.

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