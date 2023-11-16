Азербайджан увеличил экспорт природного газа более чем на 24%

В январе-октябре текущего года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 22 млрд 916 млн 030,25 тыс. куб. м природного газа.

В январе-октябре текущего года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 22 млрд 916 млн 030,25 тыс. куб. м природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, стоимость экспортированного из Азербайджана в январе-октябре текущего года объема природного газа составила 12 млрд 271 млн 972,13 тыс. долларов США.

Объем экспортированного за отчетный период природного газа на 24,68% больше, чем за 10 месяцев 2022 года, а его стоимость - на 16,25% меньше.

В январе-октябре текущего года доля природного газа в общем объеме экспорта Азербайджана составила 41,82%.