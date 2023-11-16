О нас

Азербайджан увеличил экспорт природного газа более чем на 24%

Азербайджан увеличил экспорт природного газа более чем на 24% В январе-октябре текущего года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 22 млрд 916 млн 030,25 тыс. куб. м природного газа.
Энергетика
16 ноября 2023 г. 10:49
Азербайджан увеличил экспорт природного газа более чем на 24%

В январе-октябре текущего года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 22 млрд 916 млн 030,25 тыс. куб. м природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, стоимость экспортированного из Азербайджана в январе-октябре текущего года объема природного газа составила 12 млрд 271 млн 972,13 тыс. долларов США.

Объем экспортированного за отчетный период природного газа на 24,68% больше, чем за 10 месяцев 2022 года, а его стоимость - на 16,25% меньше.

В январе-октябре текущего года доля природного газа в общем объеме экспорта Азербайджана составила 41,82%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan increases natural gas exports by over 24%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan təbii qaz ixracını 24 %-dən çox artırıb

Экслюзивные новости

Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
11 ноября 2023 г. 17:26
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi