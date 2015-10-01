​Азербайджан увеличил экспорт по северному маршруту в 2 раза

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) за сентябрь 2015 года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 169 775 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В целом, за январь-сентябрь из порта Новороссийск экспортировано 1 100 446 тонн или на 44% больше сырой нефти в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.