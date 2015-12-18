​Азербайджан увеличил экспорт нефти по магистральным нефтепроводам

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 42 млн. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,5% или 200 тыс. тонн больше соответствующего периода прошлого года.

Из общего объема транспортируемой нефти 75,9% приходится на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Так, за январь-ноябрь этого года по данному трубопроводу транспортировано 31,9 млн. тонн нефти, что на 1,3% больше соответствующего периода прошлого года.

За этот период по БДТ транспортировано 5,2 млн. тонн транзитной нефти.