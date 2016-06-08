​Азербайджан увеличил экспорт нефти по Баку-Джейхан

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В мае 2016 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 2 625 235 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), это на 10% больше показателя за май 2015 года.

За январь-май текущего года по данному трубопроводу транспортировано 12 440 802 тонны нефти, что на 4% больше аналогичного показателя прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC (2006 год) по 1 июня 2016 года в BTC закачана 305 116 191 тонна нефти. Помимо этого, в мае этого года по трубопроводу BTC транспортировано 404 436 тонн туркменской нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году. В настоящее время из Азербайджана по BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз".