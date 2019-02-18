Азербайджан увеличил экспорт нефти на 32%

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2019 года Азербайджан экспортировал 2,395 млн тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, общей стоимостью 1,018 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, объем экспортируемой сырой нефти и сырых нефтепродуктов из битуминозных минералов в годовом сравнении вырос на 32%, стоимость – на 16%.

В отчетном периоде доля экспорта сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, в структуре экспорта Азербайджана составила 79,56%.