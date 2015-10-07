​Азербайджан увеличил экспорт нефти из порта Джейхан на 9%

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ За сентябрь 2015 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 783,2 тыс. тонн азербайджанской нефти. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это на 9% больше по сравнению с сентябрем прошлого года.

Согласно отчету, 1 928,1 тыс. тонн нефти, экспортируемой в сентябре на мировой рынок (на 6% больше, чем в прошлом году), пришлось на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

В целом, за январь-август текущего года из порта Джейхан экспортировано 21,682 млн. тонн или на 2% меньше нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 октября 2015 года из порта Джейхан экспортировано 283,621 млн. тонн азербайджанской нефти.

Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году.