Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 44%

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне текущего года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 548 024 тонны нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 282,794 млн долларов США.

За первое полугодие объем экспортируемых нефтепродуктов в годовом сравнении вырос на 44%, стоимость – в 1,9 раза.

Экспорт нефтепродуктов составил 3,26% общих объемов экспорта Азербайджана.