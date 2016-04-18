​Азербайджан увеличил экспорт газа

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март 2016 года Азербайджан экспортировал 2,459 млрд. кубометров природного газа. Как сообщает Report, это на 1,3% больше показателя за аналогичный период 2015 года.

За отчетный период объем экспорта природного газа, по данным таможенных деклараций, составил 597,609 млн. кубометров, что равно 95,413 млн. долларов США. Эта сумма на 26% превышает соответствующий показатель 2015 года. За первый квартал текущего года доля природного газа в общем экспорте составила 5,36%.