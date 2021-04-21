Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию на 16%

За три месяца этого года в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было перевезено 1,4 млрд кубометров газа

В январе-марте этого года Азербайджан экспортировал в Турцию 3 млрд кубометров газа, что на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за три месяца текущего года.

Согласно сообщению, за этот период в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было перевезено 1,4 млрд кубометров газа.

Отметим, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения "Шахдениз". Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP начались 30 июня 2018 года.