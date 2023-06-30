О нас

Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию на 15%

Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию на 15% В апреле этого года Азербайджан экспортировал в Турцию 893,36 млн кубометров природного газа.
Энергетика
30 июня 2023 г. 10:25
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию на 15%

В апреле этого года Азербайджан экспортировал в Турцию 893,36 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

По информации, это на 21,73% больше по сравнению с апрелем 2022 года, когда объем экспорта природного газа в Турцию составил 733,92 млн кубометров

В апреле Азербайджан занял вторую строчку среди стран-поставщиков газа в Турцию. На долю Азербайджана пришлось 22,43% от общего импорта газа Турции.

За отчетный месяц Турция импортировала в общей сложности 3 млрд 982,20 млн кубометров природного газа, что на 2,1% меньше показателя аналогичного периода 2022 года.

В апреле Россия стала лидером по экспорту газа в Турцию. Из России в Турцию был экспортирован 1 млрд 722,44 млн кубометров природного газа, что на 8,49% меньше, чем в апреле 2022 года.

На третьем месте Иран, прокачавший в Турцию 866,89 млн кубометров газа. Это на 3,52% больше, чем в том же месяце 2022 года.

Отметим, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения "Шахдениз". Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP начались 30 июня 2018 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan posts over 15% growth in gas exports to Türkiye
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan Türkiyəyə qaz nəqlini 15 %-dən çox artırıb

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi