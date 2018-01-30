Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию на 1% в прошлом году

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ По трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский трубопровод) в Турцию транспортировано 6 300,1 млн кубометров газа с месторождения "Шахдениз" в 2017 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности топливно-энергетического комплекса за 2017 год министерства энергетики.

Объем азербайджанского газа, поставленного в Турцию в прошлом году, на 54,4 млн кубометров или 0,87% превысил объемы поставок за 2016 год.

Отметим, что в марте 2001 года Азербайджан и Турция подписали газовое соглашение, предусматривающее экспорт в Турцию газа с месторождения "Шахдениз-1". Первые поставки азербайджанского газа в рамках данного проекта начаты в 2007 году.

Южно-Кавказский газопровод построен для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку, и до границы с Турцией пролегает по единому с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) маршруту, соединяясь на территории Турции с газораспределительной сетью этой страны.